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Abdelhak Nouri, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı

2 yıl 9 ay önce maç esnasında yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası komaya giren Ajax'lı Abdelhak Nouri'nin uyandığı açıklandı.

27.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:55
Abdelhak Nouri, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı
2 yıl 9 ay önce maç esnasında yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası komaya giren Ajax 'lı Abdelhak Nouri'nin uyandığı açıklandı.
Ajax ile Werder Bremen arasında 8 Temmuz 2017'de oynanan hazırlık maçında Nouri, 72. dakikada rahatsızlık yaşamıştı. Kalp ritmi bozukluğu sebebiyle yerde kalan futbolcuya 20 dakika kalp masajı yapılmıştı. Daha sonra komaya giren ve o dönem 20 yaşında olan genç futbolcu yeme, konuşma, yürüme yetilerini kaybetmişti. Nouri'nin ağabeyi Abderrahim, bugün Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Artık komada değil. Hapşırıyor, kaşlarıyla da bize sinyal veriyor. Yemek yiyebiliyor. Henüz yataktan kalkacak kadar iyi değil" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Ajax, Güncel

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