Abdelhak Nouri'nin Ajax'taki En İyi Anları
Ajax altyapısından yetişen Abdelhak Nouri, 2015 yılında Ajax A takımına katıldı. Fas asıllı Hollandalı oyuncunun Ajax A takımıyla çıktığı maçlarda gösterdiği özel performanslar Dugout farkıyla sizlerle!
27.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:32
Ajax altyapısından yetişen Abdelhak Nouri, 2015 yılında Ajax A takımına katıldı. Fas asıllı Hollandalı oyuncunun Ajax A takımıyla çıktığı maçlarda gösterdiği özel performanslar Dugout farkıyla sizlerle!
Kaynak: Dugout