Haberler» Spor» Haber

Abdennour futboldan umutlu

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Tunuslu futbolcusu Aymen Abdennour, "Sezon devam ediyor, olumlu olacağına inanıyoruz" dedi.

19.08.2019 12:02 Abdennour futboldan umutlu
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Tunuslu futbolcusu Aymen Abdennour, "Sezon devam ediyor, olumlu olacağına inanıyoruz" dedi.

Süper Ligin 1.haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 kaybeden İstikbal Mobilya Kayserispor'da stoper futbolcu Aymen Abdennour, taraftarın sabırla destek vermesi gerektiğini söyledi.

Alanyaspor maçında iyi bir oyun sergileyen Tunuslu futbolcu Aymen Abdennour, "Sezon başladı. Yenilmemize rağmen iyi bir maç yaptık. Ama sezon hala devam ediyor ve olumlu olacağına inanıyoruz. Destek veren taraftarlara teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz" mesajı verdi. - KAYSERİ

Aytemiz Alanyaspor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:10   Hikmet Karaman: "VAR hakemleri teknolojiyi kullanamıyorsa söylesinler"
14:09   Sırp hentbolcu Jevtic, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak istiyor
14:07   Karşıyaka'da kombineler bekleniyor
14:02   Fransız basını açıkladı: Trabzonspor Sturridge'i Monaco'nun elinden kaptı
13:59   Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
13:56   (Özel haber) Yusuf Erdoğan: "Lige iyi başladık"
13:52   Minik Sakaryaspor taraftarı bayram harçlığını Sakaryaspor'a bağışladı