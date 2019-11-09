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Abdest alan vatandaşın 5 bin TL'sini çalan 2 şüpheli yakalandı

Abdest alan vatandaşın 5 bin TL'sini çalan 2 şüpheli yakalandı Diyarbakır'dan gelip Elazığ'da abdest alan bir kişinin 5 bin TL'sini çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı, şahısların aynı yöntemle Mardin'de de bir kişinin 10 bin TL'sini çaldığı ortaya çıktıELAZIĞ - Diyarbakır'dan...

09.11.2019 00:46 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:47
Abdest alan vatandaşın 5 bin TL'sini çalan 2 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'dan gelip Elazığ'da abdest alan bir kişinin 5 bin TL'sini çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı, şahısların aynı yöntemle 'de de bir kişinin 10 bin TL'sini çaldığı ortaya çıktı
ELAZIĞ - Diyarbakır'dan gelip Elazığ'da bir kişinin abdest alırken yan kesicilik yöntemi ile 5 bin TL'sini çalan 2 şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilerin Mardin'de de aynı yöntemle bir şahsın 10 bin TL'sini çaldığı ortaya çıktı.
Olay, kent merkezinde İzzetpaşa Camii'nin şadırvanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şadırvanda abdest alan 1 kişinin 5 bin TL'si yankesicilik yöntemi ile çalındı. Parasının çalındığı fark eden şahıs, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek izleyen polis, özel beceri gerektiren perdeleme yöntemi ile yankesiciliği yapan şüphelilerin C.Ç. ile M.D.M. olduğunu belirledi.
Polislerin kısa sürede kimliklerine ulaştığı şüpheliler, kullandıkları araçla polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin Diyarbakır'dan Elazığ'a gelerek olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.
Emniyete götürülen 2 şüphelinin Mardin'de de aynı yöntemle bir kişiden 10 bin TL çaldıkları tespit etti. Polisin ifadelerini aldığı 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Abdest alan vatandaşın 5 bin TL'sini çalan 2 şüpheli yakalandı

Mardin, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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