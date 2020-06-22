Abdest alan yaşlı adama çoraplarını giydiren komiser yardımcısına övgü

Abdest alan yaşlı adama çoraplarını giydiren komiser yardımcısına övgüRİZE'de, abdest alan yaşlı adama çorapları ile ayakkabılarını giydiren komiser yardımcısı Burak Yıldırım'ın görüntüleri, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

22.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:38
Abdest alan yaşlı adama çoraplarını giydiren komiser yardımcısına övgü
RİZE'de, abdest alan yaşlı adama çorapları ile ayakkabılarını giydiren komiser yardımcısı Burak Yıldırım'ın görüntüleri, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube'de görevli komiser yardımcısı Burak Yıldırım'ın cami önünde abdest alan yaşlı adama çoraplarını ve ayakkabılarını giydirdiği video, sosyal medya hesabından paylaşıldı. Videonun yanı sıra paylaşımda, 'Rize'de Cuma tedbirlerinde görevli personelimizin, abdest alan amcamıza yardım ettiği anlar vatandaşımız tarafından böyle görüntülendi. İyilik ve sevgi paylaştıkça yayılır, hayat paylaştıkça güzelleşir' notu yer aldı.
Sosyal medya kullanıcıları ise örnek davranışı dolayısıyla komiser yardımcısı Burak Yıldırım ile emniyet teşkilatına övgü dolu yorumlar yaptı. İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın, Yıldırım'ı teşekkür belgesi ile ödüllendireceği öğrenildi. Abdest alan yaşlı adama çoraplarını giydiren komiser yardımcısına övgü

Kaynak: DHA

Etiketler: Burak Yıldırım, Rize, Güncel, Haber

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