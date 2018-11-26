26 Kasım 2018, 11:55
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Abdest Alanların Ceketlerini Soyan Şüpheli Tutuklandı

Abdest Alanların Ceketlerini Soyan Şüpheli Tutuklandı

Elazığ’da camilerin şadırvanlarında abdest alırken çıkarttıkları ceketlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da camilerin şadırvanlarında abdest alırken çıkarttıkları ceketlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne farklı tarihlerde bazı camilerin şadırvanlarında abdest almak için ceketlerini çıkaran 6 kişinin cüzdan ve telefonlarının çalındığı bildirildi. Bunun üzerine çalışma yapan polis ekipleri yankesiciliği gerçekleştiren şüphelinin C.E. olduğunu tespit etti. Şüpheli, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Elazığ'a getirildi.

Emniyette ifadesi alınıp 6 ayrı hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli C.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ Elazığ
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:55



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