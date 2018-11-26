Abdest Alanların Ceketlerini Soyan Şüpheli Tutuklandı

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:55



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:55

Elazığ'da camilerin şadırvanlarında abdest alırken çıkarttıkları ceketlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne farklı tarihlerde bazı camilerin şadırvanlarında abdest almak için ceketlerini çıkaran 6 kişinin cüzdan ve telefonlarının çalındığı bildirildi. Bunun üzerine çalışma yapan polis ekipleri yankesiciliği gerçekleştiren şüphelinin C.E. olduğunu tespit etti. Şüpheli, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Elazığ'a getirildi.Emniyette ifadesi alınıp 6 ayrı hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli C.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ