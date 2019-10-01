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Abdi Algül kimdir? Yeşilçam oyuncusu Abdi Algül vefat etti!

Kemal Sunal ile beraber rol aldığı filmlerle tanınan Abdi Algül, 86 yaşında vefat etti. Son dönemlerde maddi zorluklar yaşayan Yeşilçam oyuncusunun vefatı sonrası Abdi Algül kimdir, Abdi Algül biyografi, Abdi Algül hangi filmlerde oynadı gibi sorular akıllara geldi.

01.10.2019 12:20

Son dönemelrde maddi zorlukla yaşayan Abdi Algül, vefat etti. Kemal Sunal filmleriyle tanınan usta oyuncunun 3 aylık maaşı ile geçindiği öğrenildi. Üzücü olay sonrası Abdi Algül kimdir, Abdi Algül hangi filmlerde oynadı, Abdi Algül biyografi gibi konular merak edildi. Abdi Algül kimdir? Yeşilçam oyuncusu Abdi Algül vefat etti! Abdi Algül biyografi.

ABDİ ALGÜL KİMDİR?

Tokatçı filmindeki 'Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer alan ve 170' e yakın filmde rol alan Algül, Kemal Sunal'ın en çok dayak yediği kişi olarak da bilinir.

ABDİ ALGÜL'ÜN OYNADIĞI FİLMLER

170' e yakın filmde rol alan Algül, birçok yapımda yer aldı. Bazıları;

Gazino Bülbülü

Çalsın Sazlar

Lodos Zühtü

Fırtına Kemal

Bir Kaç Güzel Gün için

Beş KafadarBeş Kafadar

Şekerpare

İntikam Benim

Çoban Yıldızı

Yorgun

Tokatçı

Küçük Ağa

Gecenin Sonu

Sinema Filmi

Futboliye

3 AYLIK YAŞLILIK MAAŞI İLE GEÇİNİYORDU

Sanatçı Onur Akay, "Kemal Sunal'ın 'Tokatçı' filminde canlandırdığı 'Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol alan Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 86 yaşındaki Abdi Algül'ü kaybettik. Eşi ile birlikte Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde, Kemal Sunal'ın 'Sakar Şakir' isimli filminde senaryo gereği yanan bakkal dükkânının yanında, çok zor şartlarda ikamet eden Abdi Algül, sadece 3 aylık yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışıyordu ve maddi sıkıntılar içinde yaşıyordu." sözleriyle acı haberi duyurdu.

BASTONLA YÜRÜMEYE ÇALIŞIYORDU

Geçen sene uzun yıllar işsiz kaldığından dert yanan Algül, hatırlanmamaktan dolayı üzgün olduğundan bahsetmişti. Ayrıca sağlık sorunları da yaşayan usta oyuncu, ölümünden önce bastonla yürüyebiliyordu.

Abdi Algül kimdir? Yeşilçam oyuncusu Abdi Algül vefat etti!

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