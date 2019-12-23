Abdi İbrahim'de 3 yeni atama

Abdi İbrahim, organizasyon yapısında yeni bir yapılanmaya giderek yönetim kadrolarını daha da güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, belirlediği hedeflere ulaşmak için strateji yol haritasında bulunan adımları başarıyla gerçekleştirmeye devam eden Abdi İbrahim, yeni yıla 3 yeni atama ile başlıyor.

Yapılan görev değişiklikleri doğrultusunda,Abdi İbrahim'de Teknoloji, Ürün Transfer ve Müşteri Yönetimi Müdürü olarak görev yapan Buket Işık Uzunoğlu Üretim Hizmetleri Direktörü, Grup Müdürü görevini yürüten Nazan Şekercioğlu Grup Direktörü, Endirekt Malzeme Satın alma Müdürü olarak görev yapan Ufuk Güler ise Tedarik Zinciri ve Satınalma Direktörü olarak atandı.

Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olan Nazan Şekercioğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamladı. 2001 yılında Viking Turizm şirketinde iş hayatına başlayan Şekercioğlu, ilaç sektörüne 2003'te Bristol-Myers Squibb İlaç'ta Pazarlama Asistanı olarak başladı. Sonrasında Ferring İlaç'ta Asistan Ürün Müdürü olarak kadın doğum alanında çalıştı. Ardından Abdi İbrahim'de Ürün Müdürü görevini takiben 2013 yılında Kıdemli Ürün Müdürü olarak görev aldı. 2014 yılında Grup Müdürü olarak atanan Şekercioğlu, hematoloji, dahiliye, kadın doğum, nefroloji, gastroenteroloji, kardiyoloji gibi özel uzmanlık alanlarından sorumlu olarak görevine devam etti. Şekercioğlu, ocak ayı itibarıyla iki gruptan sorumlu direktör olarak Abdi İbrahim'deki görevine devam edecek.

Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Buket Işık Uzunoğlu, yüksek lisans eğitimini ODTÜ'de tamamladı. Kariyerine Vitalis Sağlık Ürünleri AŞ'de Ruhsat Sorumlusu olarak başlayan Uzunoğlu, 2005 yılında katıldığı Abdi İbrahim bünyesinde üretimin çeşitli bölümlerinde görev alarak Üretim Müdürlüğü görevini üstlendi. 2016 yılında Teknoloji Transfer Müdürü olarak atanan Buket Uzunoğlu, yeni görevlendirmeler sonucunda Üretim Hizmetleri Direktörlüğü'ne atandı.

İstanbul Erkek Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olan Ufuk Güler, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde MBA programını tamamladı. Güler, 2005-2010'da Siemens'in Communication ve Healthcare departmanlarında Satınalma Uzmanı olarak görev aldı. 2010-2012'de ise Siemens Healthcare Bölümü Satınalma ve Lojistik Müdürü olarak görev yaptı. 2013 yılında Abdi İbrahim bünyesine katılan Güler, Abdi İbrahim Teknik ve Yatırımlar Satınalma Müdürlüğü ve Abdi İbrahim Endirekt Satınalma ve Yatırımlar Satınalma Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Ufuk Güler, son değişiklik ile Tedarik Zinciri ve Satınalma Direktörlüğü görevine getirildi.

Kaynak: AA