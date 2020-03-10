Menü
Haberler ›› Güncel ››Abdi İbrahim'e 'En Çok Marka Başvurusu Yapan İlaç Firması' ödülü - Güncel

Abdi İbrahim'e "En Çok Marka Başvurusu Yapan İlaç Firması" ödülü

Abdi İbrahim, 8. Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi Ar-Ge Ödülleri kapsamında 'En çok marka başvurusu yapan ilaç firması' kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

10.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:36
Abdi İbrahim'e
Abdi İbrahim, 8. Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi Ar-Ge Ödülleri kapsamında 'En çok marka başvurusu yapan ilaç firması' kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

Abdi İbrahim açıklamasına göre, 108 yıldır faaliyetlerini sürdüren Abdi İbrahim, Ar-Ge alanındaki ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, Antalya'da düzenlenen 8. Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi Ar-Ge Ödülleri kapsamında 'en çok marka başvurusu yapan ilaç firması' kategorisinde birinci oldu. Ödülü, şirket adına Abdi İbrahim Ar-Ge Direktörü Udaya Kumar Dude ve ekibi aldı.

Kongreye 7 poster ve 2 sözlü sunum ile katılım gösteren Abdi İbrahim, bir posteriyle de 3'üncülük ödülü kazandı.
"İlaç Ar-Ge'si ve üretimi konusunda bir merkez olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Ar-Ge Direktörü Udaya Kumar Dude, üretim faaliyetlerini genişletmek ve çeşitlendirmek için Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.
Dude, "Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri arasında yer alıyoruz. Ar-Ge ve üretim altyapı¬mızı her geçen gün güçlendirerek, dünyayla yarışır standartlarımızı işbirliği yaptığımız şirketlerin de hizmetine sunuyor ve birlikte projeler geliştiriyoruz. Yurt dışı ve yurt içi hedeflerimiz doğrultusunda, ilaç Ar-Ge'si ve üretimi konusunda bir merkez olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ar-Ge ekosistemimizin daha da kuvvetlenmesinin bizi daha da üst sıralara taşıyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Abdi İbrahim, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu Güncel
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Güncel
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı Güncel
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü Güncel
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti Güncel
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması