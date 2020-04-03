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Abdi İbrahim, koronavirüs tedavisinde önerilen ilacının üretimine başladı

Abdi İbrahim, kendi ürünleri arasında yer alan ve yapılan araştırmalarda koronavirüse karşı olumlu netice verebildiği gözlemlenen bir ilacının ilk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığı'na teslim etti.

03.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:46
Abdi İbrahim, koronavirüs tedavisinde önerilen ilacının üretimine başladı
Abdi İbrahim, kendi ürünleri arasında yer alan ve yapılan araştırmalarda koronavirüse karşı olumlu netice verebildiği gözlemlenen bir ilacının ilk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığı'na teslim etti.
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Kaynak: Dunya.com



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