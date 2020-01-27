Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü uyarıyor!

Yolda yürürken bacağınızda ağrı hissediyor, spor yaparken ayaklarınızda ya da baldırlarınızda ağrı mı yaşıyorsunuz? Bunlar periferik damar hastalığının belirtisi olabilir. Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, bacaklardaki atardamarları etkileyen periferik damar hastalığının tedavi edilmediğinde hayatı tehdit edecek kadar ciddi sorunlar yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Türkiye'de 29 merkezde yürütülen CAREFUL çalışmasının sonuçlarına göre; 70 yaş üzerinde hastalığın görülme sıklığı yüzde 30'lara ulaşıyor. Periferik damar hastalığının yaşın ilerlemesiyle birlikte artış gösterdiğine vurgu yapan Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, hastalığın sigara-alkol tüketimi, şeker hastalığı ve yağlı beslenme gibi durumlarda ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, kısa mesafeli yürüyüşlerde bacaklarında ağrı hisseden, dinlenme sırasında dahi ağrı yaşayan, bacak ve ayaklarında soğukluk, solukluk gibi belirtileri olan kişilerin mutlaka bir kalp ve damar hastalıkları uzmanına görünmesini tavsiye ediyor.