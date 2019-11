Abdi İbrahim Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

Abdi İbrahim, ekonomik, kurumsal, sosyal ve çevresel alanlarda gerçekleştirdiği faaliyetlerini kapsayan Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) onaylı 4. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, 1912 yılından bu yana dokunduğu hayatları iyileştirmek için çalışan Abdi İbrahim, dünyanın gelecek nesillerden ödünç alındığı düşüncesiyle hareket ederek tüm faaliyetlerinde sürekli iyileştirmeye odaklanıyor.107 yıllık geçmişi ve 17 yıldır devam eden sektör liderliği ile sürdürülebilirlik konusunda Türkiye için önemli bir başarı öyküsü olan Abdi İbrahim, yayımladığı Sürdürülebilirlik Raporu'nda hem Türkiye'deki hem de dünya genelindeki gelişimini ve kararlılıkla attığı adımları gözler önüne seriyor.Kuruluşundan bu yana sürdürülebilir başarıya odaklanan Abdi İbrahim, kurumsal, sosyal, çevresel ve ekonomik alanlardaki çalışmalarını iç ve dış paydaşlarıyla birlikte sistemli bir şekilde yürütüyor. Her geçen gün karmaşıklaşan ihtiyaçlar dünyasında doğru konulara odaklanarak fark yaratmaya çalışan şirket, bu doğrultuda gelişim süreçlerini ve elde ettiği sonuçları sürdürülebilirlik raporlarıyla paydaşlarının ve kamuoyunun dikkatine sunuyor.2010 yılı itibarıyla Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC-United Nations Global Compact) katılımcısı olan Abdi İbrahim, sürdürülebilirlik çalışmalarını 10 küresel ilke çerçevesinde yürütmeye odaklanarak her yıl İlerleme Bildirimi'ni yayımlıyor.Sürdürülebilirlik alanında kendini sürekli geliştiren adımlar atan Abdi İbrahim, 2013'ten bu yana Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyunun dikkatine sunuyor.Abdi İbrahim, 2017-2018 dönemini kapsayan 4. Sürdürülebilirlik Raporu'nda kurumsal, ekonomik, insan kaynakları, çevre alanındaki veriler ile GRI, UNGC ve WEPs raporlama gerekliliklerinin önemlilik ve paydaş katılımı ilkeleri ışığında, iç ve dış paydaşlarla sistematik ve kapsamlı şekilde yürütülen projelere yer veriyor."Ülkemizin gücüne ve geleceğine inanarak yatırımlarımızı sürdürüyoruz"Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, Abdi İbrahim'in sürdürülebilirlik stratejisini iş stratejilerinden ayrı düşünmeden, birbirini tamamlayan ve besleyen bir bütünün parçaları olarak gördüklerini belirterek, "Daha sağlıklı bir toplum ve daha yaşanır bir dünya için üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Temellerinde harcımızın olduğu Türk ilaç sektörünün potansiyeline, ülkemizin gücüne ve geleceğine inanarak yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çünkü biz, doğduğu topraklara olan borcunu yatırımla, üretimle, ihracatla ve istihdamla ödeme arzusunu ortaya koyan bir şirketiz. Büyük hedefler ve büyük idealler peşinde koşan tutku dolu bir aileyiz. 1912'de başlayan iyileştirme yolculuğumuzu uluslararası pazarlarda da hızla yükselen bir değer olarak geleceğe taşımaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.Abdi İbrahim'in, Türkiye'de ve faaliyet gösterdiği pazarlarda, "hayatı iyileştirmek" temel prensibi çerçevesinde özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde çalıştığını, faaliyetlerinde sadece ekonomik değil, toplumsal ve çevresel etkilere de önem verdiğini vurgulayan Bülbül, şunları kaydetti:"Abdi İbrahim olarak kurumsal vatandaş vizyonumuz doğrultusunda kararlılıkla çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızda bize rehber olan girişimlerden biri, 2010 yılında imzaladığımız Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi. Bir diğer girişim olan Küresel Raporlama İnisiyatifi de sürdürülebilirlik çalışmalarımıza ışık tutmaya devam ediyor. Kadınların desteklenmesine ve istihdamına büyük önem veren bir şirket olarak kadınların tüm sektörlerde ve her seviyede, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmesini sağlamayı hedefleyen Birleşmiş Milletler'in özel sektör girişimi Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni de 2017'de imzaladık. Abdi İbrahim'in bir asrı aşan tecrübesinde kadın çalışanlar daima önemli bir kuvvet noktası oluşturdu. Kurucu kuşağımızdan itibaren Abdi İbrahim tarihindeki her atılımda kadın çalışanlarımızın önemli bir katkısı olduğunu söylemekten gurur duyuyoruz. Abdi İbrahim iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında öncü kuruluşlardan biridir. Halen şirketimizde kadın çalışan oranı yüzde 32, kadın yönetici oranı ise yüzde 36 seviyesinde. Bu oranları daha da ileri taşımayı hedefliyoruz."Abdi İbrahim'in, ekonomik faaliyetlerini sürdürürken, topluma ve içinde yaşadıkları dünyaya "iyi" iz bırakmayı daima öncelik olarak gördüğünü aktaran Bülbül, "Tüm aksiyonlarımızı bu öncelikleri dikkate alarak planlıyoruz. Abdi İbrahim olarak ülkemize, sektörümüze güç katacak, liderliğimize yakışan tesisleri hayata geçirirken çevre ve sosyal sorumluluk konularını daima odağımızda tutuyoruz. Çevrenin korunması, doğal kaynakların etkin kullanılması, atıklarımızın öncelikli olarak kaynağında azaltılıp ayrıştırılması, geri dönüşüme kazandırılması ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi, bunun yanı sıra topluma değer katan sosyal projelere zaman ve kaynak ayrılması iş stratejimizin vazgeçilmez parçaları. Bu kapsamda çevre koruma yatırımlarımıza devam ettiğimiz 2017 ve 2018 yıllarında, tüm iş süreçlerimizde uyguladığımız iyileştirme projeleri sonucunda önemli tasarruflar elde ettiğimiz için de mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.İhracat yapılan ülke sayısı 60'ın üzerine çıktıVerilen bilgiye göre, ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısını 60'ın üzerine çıkaran Abdi İbrahim, bu başarısını sürdürülebilir kılmak için ürün portföyünü düzenli olarak zenginleştirdi. Bu doğrultuda Ar-Ge yatırımlarına aralıksız devam etti.2025 stratejisi çalışmaları doğrultusunda Türkiye pazarında kurulu ve odak pazarlarında farklı stratejilerle büyümesini sürdürmeyi planlayan Abdi İbrahim, uluslararası pazarlarda da ortaklı yapıya sahip iştirakleriyle mevcut ve hedef pazarlar bazında stratejilerle global varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.Aynı zamanda yüksek oranlı katma değer sağlayan biyoteknoloji ve tüketici sağlığı alanlarında yatırım yaparak büyümeyi hedefleyen Abdi İbrahim, bu alanda Türkiye pazarı liderliğine ve markalarının globalizasyonuna odaklanacak. 2020 stratejisinin en büyük başarı alanlarından olan üretim hizmetleri, Abdi İbrahim'in Türkiye ve uluslararası pazarlardaki hedeflerinin önemli bir parçası olacak.Uluslararası satış hacminin artırılması ve yurt içi pazardaki büyüme hedeflerine gerek tesis gerekse organizasyonel kapasitesine yeni yetkinlikler ekleyerek emin adımlarla yürüyen Abdi İbrahim, yurt içi pazar liderliğini korudu. Ürün ve marka sayısını artırırken, istihdama da önemli katkı sundu. Abdi İbrahim, uluslararası pazarlardaki hedef ülkelerden elde ettiği geliri ise 2018 yılında 2016'ya göre yüzde 19 artırdı.2017 yılında steril oftalmoloji ve steril inhalasyon üretim tesisi ile hormon üretim tesisinin temellerini atan şirket, 2018'de Türkiye'nin en büyük biyoteknolojik üretim tesisi olan AbdiBio'nun açılışı yaptı. Abdi İbrahim, aynı tarihte steril enjektabl ve onkoloji üretim tesisinin temellerini attı.2017-2018'de 71 ürünün geliştirilmesini tamamlayarak ruhsat aşamasına getiren Abdi İbrahim, 2018'de Türkiye'nin ilk biyobenzer ürününün ruhsatını aldı. Ayrıca, Ege Üniversitesi ile birlikte kronik yaralar için geliştirdiği yara örtüsü için ISO 13485: 2016 sertifikasını aldı.2017 yılında birçok başarılı çalışmaya imza atan Abdi İbrahim, "Global 100 İlaç Sektörü Birincisi" ödülüne layık görüldü. Ayrıca, İdeal İşveren Araştırması'nda "İlaç Sektöründe Çalışılmak İstenen Firmalar" arasında birinci seçildi. Capital dergisinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması'nda 2017 yılının KSS'de en başarılı ilk 20 şirket listesinde, "Halkın Gözünde" başlığı altında 10. sırada, "Sağlık" kategorisinde ise 5. sırada yer aldı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kadın istihdamına destek olmak amacıyla başlattığı "Büyükanne Projesi"ne destek veren şirket, 500 aileye yapılacak yardımı üstlendi.Bilinçsiz ilaç kullanımı konusunda 2012'de başlattığı Akılcı İlaç Kullanımı Kampanyası kapsamında, 2017 yılında ikinci araştırmayı gerçekleştiren Abdi İbrahim, çalışmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı ve farkındalık çalışmalarına devam etti.Abdi İbrahim, 2018 yılında 10. İnsana Değer Ödülleri'nde yarışmanın en büyük ödülü olan "İnsana Değerde Liderlik" ödülüne layık görüldü. AbdiBio ile 9. Altın Havan Ödülleri'nde "Biyoteknoloji Yatırımı" ödülünü kazandı. Ayrıca, Akılcı İlaç Kampanyası ile Doktorclub Awards'ta "Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri-Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi" kategorisinde ödül aldı.Örnek çevre uygulamalarına imza atıyorÇEVKO'nun Yeşil Nokta Sanayi Ödülü'nü kazanan ilk ve tek ilaç firması olan Abdi İbrahim, çevre koruma yatırımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor ve örnek çevre uygulamalarına imza atıyor. Bir ürünü için gerçekleştirdiği projeyle Çanakkale-Lapseki'de belirlenen orman sahasında hekimlerin adına 5 bin adet fidan dikerek "Umut Ormanı" oluşturan Abdi İbrahim, yaşadığımız dünyanın gelecek nesillerden ödünç alındığı düşüncesinden hareketle tüm faaliyetlerinde çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını esas alıyor.Abdi İbrahim 2017'de 43 bin 225 metreküp doğal gaz ve 3 milyon 481 bin 200 kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlarken, 2018'de 917 bin 903 kilovatsaat elektrik tasarrufu elde etti. 2017'de belirli ürünlerde kampanya sayılarının artırılması ve mikrobiyolojik testlerin 7 su noktasında azaltılmasıyla 47 metreküp su tasarrufu sağlandı. 2018 yılında ise su tasarrufu 1050 metreküp oldu. 2017 ve 2018 yıllarında belirli ürünlerin kolilerinin tasarımı değiştirilerek 12 bin 283 kilogram kağıt tasarrufu sağladı ve böylelikle 204 adet ağacın kesilmesi önlenmiş oldu.