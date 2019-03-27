Abdi İbrahim Tower Epilepsi Farkındalığı İçin Mora Büründü

Nöbetlerle tanımlanan bir grup nörolojik bozukluk olan epilepsi hastalığı tüm dünyada 50 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 700 bin civarında kişide görülüyor. Abdi İbrahim, bu hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Maslak'ta bulunan Abdi İbrahim binasını epilepsi ile mücadelenin sembol rengi mor ile aydınlattı. 26 Mart Salı akşamı başlayan mor ışıklar, 1 Nisan Pazartesi günü güneş doğuncaya kadar Abdi İbrahim binasını aydınlatacak.

Epilepsi toplumumuzda ön yargılar, yanlış ve eksik bilgiler sebebiyle hastaların damgalanmasına, toplumdan dışlanmasına, iş bulamamasına, eğitimine devam edememesine ve hatta aile kuramamasına neden olabiliyor. Oysa tedavi edildiği takdirde hastaların yaklaşık yüzde 70'inde hastalık kontrol edilebilir bir hal alıyor. Abdi İbrahim, yalnızlığın rengi 'mor'la sembolize edilen epilepsi gününde, "Gelin Bugün Epilepsi Konuşalım" sloganı ile toplumda epilepsi hastalığı özelinde farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Kaynak: Bültenler