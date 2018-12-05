Abdi Sütcü, Ölüm Yıldönümünde Adını Taşıyan Okulda Anıldı

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:56



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:56

Çukurova Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda adı yaşatılan merhum Abdi Sütcü, ölümünün 26'ncı yılında, üniversite yönetimi, öğrenciler ve ailesinin katıldığı bir etkinlikle anıldı.Abdi Sütcü'nün ölümünün 26. Yıldönümünde, Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından 1992 yılında, 51 yaşında vefat eden Abdi Sütcü'nün hayatından kesitler sunuldu.Abdi Sütcü'nün kısa ömrüne sığdırdığı çalışmalarının anlatılmasının ardından açılış konuşmasını yapan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ise okulun teknik konularıyla ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Kibar, "Yüksekokulumuzun proje aşamasından bugüne kadar desteklerini esirgemeyen, her zaman bizlerin yanında olan Sütcü ailesine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyor, merhum Abdi Sütcü'ye Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Adana OSB Başkanı Bekir Sütcü de konuşmasında, merhum babasının adının bu güzide kurumdan yaşatılıyor olmasından duydukları gururu dile getirdikten sonra, "Başta üniversite rektörümüze ve hocalarımıza, böyle bir eserin katkılarımızla oluşmasında bize gösterdikleri kolaylıklardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.Bu eseri Ç.Ü'ye kazandırmaya katkı sunmaktaki amaçlarından da söz eden Bekir Sütcü, babasının bazı sözlerinin kendileri için hayat felsefesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Rahmetli Abdi Sütçü ismini yaşatmak adına neden böyle bir girişimde bulunduk? Rahmetli babam derdi ki; Yaşadığınız memlekette mutlaka sizin de farkında olmadığınız sorumluluklarınız vardır. Yapacaksanız devletinize bir şeyler yapın. Sizin eseriniz karınız neyle ölçülür? dendiğinde felsefemiz şudur: Bizim sahip olduklarımız önce Allah'ın, sonra çalışanlarımızın, sonra memleketimizin, en son da bize düşer."Salonda bulunan öğrencilere de seslenen Bekir Sütcü, "Başarı kriterimiz de şudur; Memlekete ne bırakıyoruz? Memlekete faydalı vatanımıza, milletimize Cumhuriyetimize sahip çıkacak evlatlar yetiştirebiliyor muyuz? İşte bu doğrultusunda siz gençlere ne faydamız olursa bizim için mutluluk budur" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından, yaşam koçu Ayşe Acun Erkuloğlu, "Avucunuzdaki kelebek" konulu sunum yaptı.Abdi Sütcü Anma Etkinliği, konuklara ve tüm öğrencilere öğle yemeği ikramıyla sona erdi. - ADANA