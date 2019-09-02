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Abdoulay Diaby, Beşiktaş ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü, Abdoulay Diaby'nin satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

02.09.2019 22:04

Beşiktaş Kulübü, Sporting CP forması giyen Abdoulay Diaby'i resmen kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun bir yıllığına satın alma opsiyonlu kiralandığı duyuruldu.

"BEŞİKTAŞ AİLESİ'NE HOŞ GELDİN"

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, Abdoulay Diaby'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

Abdoulay Diaby, Beşiktaş ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş Spor Kulübü, Abdoulay Diaby, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR (2)
1903: HAYIRLI OLSUN BEŞİKTAŞIMA
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EMRAH: İyi futbolcu
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