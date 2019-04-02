Abdul Cemil Üner Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ELAZIĞ belediye başkan adayı Abdul Cemil Üner oldu. BTP adayı Abdul Cemil Üner, ELAZIĞ belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ELAZIĞ belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP ELAZIĞ belediye başkan adayı Abdul Cemil Üner ile ilgili seçim sonuçları ve ELAZIĞ belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP ELAZIĞ belediye başkan adayı Abdul Cemil Üner oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ELAZIĞ belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ELAZIĞ aday yarışı ve ELAZIĞ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ELAZIĞ Seçim Bilgileri

ELAZIĞ belediyesi için toplam sandık sayısının 739 olduğu belirlendi.

ELAZIĞ belediyesi için açılan sandık sayısının ise 734 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ELAZIĞ belediyesi için katılım oranının ise % 78,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ELAZIĞ toplam seçmen sayısının ise 241.886 olduğu belirlendi.

ELAZIĞ belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 188.767 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP ELAZIĞ Belediye Başkan Adayı Abdul Cemil Üner Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ELAZIĞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdul Cemil Üner, ELAZIĞ yarışında % 0,11 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Abdul Cemil Üner toplamda 207 adet oy sayısına ulaştı.

Abdul Cemil Üner Kimdir?

Abdul Cemil Üner, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde BTP'den Elazığ Belediye Başkan Adayı oldu.

BTP ELAZIĞ belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.