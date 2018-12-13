Abdulahat Arvas: "Necdet Takva'yı Büyüten Azmi, Cesareti ve Sabrıdır"

13 Aralık 2018 Perşembe 17:22



13 Aralık 2018 Perşembe 17:22

VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van için sorumlulukları olduğunu belirterek, "Hep birlikte durmadan, yorulmadan, tevazu, samimiyet ve gayret ile geleceğin Van'ı için daha büyük bir azimle çalışacağız" dedi.Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva'yı büyüten azmi, cesareti ve sabrı olduğunu söyledi. AK Parti Genel Merkezinin titiz çalışması ve Van kamuoyunun talebi doğrultusunda Necdet Takva'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğunu ifade eden Arvas, "Halkın içinden olan; esnafın, tüccarın derdini bilen, dinleyen ve üreten bir arkadaşımızdır. Van için sorumluluğumuz var, hep birlikte durmadan, yorulmadan, tevazu, samimiyet ve gayret ile geleceğin Van'ı için daha büyük bir azimle çalışacağız" dedi."Yerel yönetimlerde esas olan halka hizmettir"Belediyelerin yerinden yönetim fırsatına sahip olduklarını ve yerel yönetimlerde esas olan halka hizmet olduğunu dile getiren Arvas, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Takva, yerelde yıllarca Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yapmış, dolayısıyla Van'ın meselelerine her konuda hakim bir isimdir. Birikimi ve tecrübesiyle Van'a en güzel şekilde hizmet edecektir.Yaşadık ve gördük ki HDP'nin belediyecilik anlayışı yarının sıkıntısından bir şey eksiltmez, sadece günü tüketir. Adalet ve Kalkınma Partisi, siyasi ahlakı ve nezaketi ölçü alan bir gönüllüler hareketidir. Aday adaylığı süreci büyükşehir için tamamlanmıştır. Diğer ilçelerimiz ile ilgili de son bir kez daha alan çalışması ve kamuoyu yoklaması yapıldı. Sonuçlar genel merkez tarafından değerlendirilerek ilçe adaylarımız da belirlenecektir. Adaylık süreci AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucu genel başkanımız ve genel merkezimizin takdiri ile belediye başkan adayları belirlendikten sonra artık seçim süreci başlamış demektir. Bu evrede bize ve teşkilat mensuplarımıza düşen çalışmaktır. Partiye gönül vermiş, hasbi düşünen bütün arkadaşlarımızla birlikte el ele, omuz omuza sahada çalışmayı istiyoruz. Seçim sürecinde haset, iftira ve yalan ile AK Parti aleyhine çalışacak, seçmenin tercihlerini etkileyecek girişimlere de hoşgörü göstermeyeceğiz. Yaşadık ve gördük ki HDP'nin belediyecilik anlayışı yarının sıkıntısından bir şey eksiltmez, sadece günü tüketir. Bu nedenle kişisel tercihlerimizde daha duyarlı davranmalı ve yarınlarımıza sahip çıkmalıyız. Van herkesin ortak paydası ve ortak yaşam alanımızdır. Bu nedenle HDP'ye ve diğer partilere gönül vermiş seçmenlerin yerel seçimleri, genel seçimlerden farklı değerlendirmeleri icap etmektedir.""Gayemiz, Allah rızası ve milletimizin hayır duasıdır"Yerel yönetimlerde başarılı olmanın en temel şartının merkezi hükmet ile iyi diyaloglar olduğunu dile getiren Arvas, "Bu da aynı partide olmakla mümkündür. Yerel seçimlerde başarılı olmamız ile birlikte Van'ın kalkınması, imarı ve inşası hızlanacaktır. Van'da son yıllarda sağlanan huzur ve istikrarın devam etmesi, şehrimizin gelecek projeksiyonu adına çok önemlidir. Önümüzdeki seçimlerde inşallah Van halkı şehrine sahip çıkacak, memleket sevgisi galip gelecektir. Gayemiz Allah rızası ve milletimizin hayır duasıdır" diye konuştu. - VAN