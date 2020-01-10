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Abdulahat Arvas'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

10.01.2020 11:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:42Abdulahat Arvas'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
AK Parti Abdulahat Arvas, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Arvas, yayımladığı mesajda, "Van'da görev yapan kıymetli basın mensuplarımızın özverili çalışmaları, bu özel günün anlam ve önemini daha da artırmaktadır. Bilgi, beceri, cesaret ve fedakarlık isteyen gazetecilik, her daim toplum hayatının vazgeçilemez bir unsuru olmuştur. İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine, gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan, gece gündüz demeden karşılaştıkları tüm sıkıntılara göğüs gererek kamu görevini ifa etmeye çalışan bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, başarılar diliyorum" dedi. - VAN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Abdulahat Arvas, Milletvekili, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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