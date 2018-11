Abdulahat Arvas: "Temayül Yoklaması, İstişarenin ve Ortak Aklın Nişanesidir"

20 Kasım 2018 Salı 12:24



Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili Abdulahat Arvas, istişarenin ve ortak aklın bir nişanesi olan teşkilat temayül yoklamasını pazar günü 81 ilde eş zamanlı olarak tamamladıklarını belirterek, "Dijital imkanlarla Türkiye'de ilk kez uygulanan e-temayül sistemi ile AK Parti bir kez daha yeniliklerin, ilklerin partisi olduğunu göstermiş oldu" dedi.Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, Van ve ilçelerinde birbirinden kıymetli aday adaylarının belediyelere talip olduğunu söyledi. Her birini ayrı ayrı kutlayarak başarılar dilediğini ifade eden Arvas, "Yapılan teşkilat temayül sonuçları ile birlikte anketler, saha çalışmaları ve kamuoyu yoklamaları gibi bütün veriler genel merkez tarafından değerlendirilerek en doğru aday belirlenecektir. Milletvekili olarak bugüne kadar sürece dahil edilmedik. Bu nedenle gündemimizde memleket ile ilgili takip ettiğimiz projeler ve yatırımlar var. Milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte her hafta farklı Bakanları ziyaret ederek taleplerimizi sunuyoruz. Dolayısıyla adaylarımız konusunda genel merkezimiz kimi işaret ederse biz de sorgulamadan bütün gayretimizle teşkilatlarımızla canla başla çalışılacağız. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza, genel merkezimize ve halkımıza inanıyor ve güveniyoruz" dedi."Hesabi değil, hasbi olacağız"Büyükşehir ve ilçe belediyeleri için birden fazla müracaat olduğunu söyleyen Arvas, "Ancak her belediye için tek aday belirleme şansı var. Aday belirleme sürecinde aday adayı olmuş arkadaşların küsmemeleri, başka arayışlar içine girmemeleri veyahut aleyhte çalışmamaları önemlidir. Siyaset; sabır ve istikrar gerektiren bir uğraştır. Bu süreçte hesabi değil, hasbi olmak durumundayız. İnanıyorum ki dava şuuruyla hizmet edenler karşılığını alacaktır. Sevgili Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere, 'Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz.' Hizmete talip olmuş aday adayı kardeşlerimiz de seçim sürecinde bu anlayış ile hareket etmeli ve birbirine destek olmalıdırlar. Bütün arkadaşların seçim sürecinde AK Partinin başarısına katkı sağlama yükümlülüğü vardır. Nihayetinde başarı kişisel değil kitlesel bir kazanımdır. Bu anlayışla yerel seçimlerde en güçlü şekilde hep beraber kenetlenmeliyiz" diye konuştu."Belediyeler yerel kalkınmanın lokomotifidir"Merkezi hükümet ile yerel yönetim arasındaki işbirliğinin çok önemli olduğunu dile getiren Arvas, "Bu da ancak AK Parti ile mümkündür. Beş yılda bir önümüze gelen bu fırsatı bir kez daha kaçırmamalıyız. Belediyeler, ideolojik partilere teslim edilmeyecek kadar hassas toplumsal dengeleri olan icracı kurumlardır. Vatandaşlarımızın HDP belediyeleri döneminde yaşadığı hayal kırıklığı gün gibi ortadadır. Hizmetten başka her türlü şiddeti teşvik eden bir anlayışla belediyeler yönetilemez. Şiddetin olduğu yere yatırımcı da gelmez, kalkınma da beklenemez. Biz AK Parti olarak hizmete, kalkınmaya, huzura, sükunete ve kardeşçe yaşamaya talibiz" şeklinde konuştu. - VAN