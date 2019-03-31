Abdulalim Mümtaz Çoban: "Bu Zafer Hiç Kimsenin Değil, Bizzat Sahibi Sizlersiniz"

- Kutlama için toplanan vatandaşlardan görüntüler Abdulalim Mümtaz Çoban
'ın konuşması BİTLİS - Bitlis
merkez ve Ahlat
ilçesinde, resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda AK Parti
'li kutlama yaptı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını AK Parti adayı Abdulalim Mümtaz Çoban'ın kazanmasının ardından kutlamada bulunuldu.
Yukarı Çarşı'daki alışveriş merkezi önünde bir araya gelen kalabalığa seslenen Çoban, desteklerinden dolayı ilçe halkına teşekkür etti.
Sonucun hayırlı olması temennisinde bulunan Çoban, "Zaferiniz mübarek olsun. Bu zafer hiç kimsenin değil, bizzat sahibi sizlersiniz. Hepinize müteşekkirim. Cumhur İttifakı ile seçime girdik. Bu millet bunu da kabul etti. Cumhur İttifakı'nın iki lideri bugün ülkeyi Allah nasip ederse şaha kaldıracak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
ve Sayın Devlet Bahçeli
'ye teşekkür ediyorum. Hizmete ve yola devam." sözlerine yer verdi.
Ahlat, Bitlis, Abdulalim Mümtaz Çoban, Güncel
Kaynak: AA