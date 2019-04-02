Abdulbari Han Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MUŞ VARTO belediye başkan adayı olan Abdulbari Han isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUŞ VARTO ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Abdulbari Han isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MUŞ VARTO adayı Abdulbari Han kimdir? Bağımsız MUŞ VARTO adayı Abdulbari Han yüzde kaç oy aldı?

Abdulbari Han Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MUŞ VARTO belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdulbari Han VARTO ilçesinde % 9,47 oranında oy almıştır. VARTO ilçesinde % 9,47 oranında oy olan Abdulbari Han adlı Bağımsız adayı toplamda 431 adet oy sayısına ulaştı.

MUŞ VARTO ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.