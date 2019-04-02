Abdulhalim Tan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR DİCLE belediye başkan adayı olan Abdulhalim Tan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR DİCLE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Abdulhalim Tan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız DİYARBAKIR DİCLE adayı Abdulhalim Tan kimdir? Bağımsız DİYARBAKIR DİCLE adayı Abdulhalim Tan yüzde kaç oy aldı?

Abdulhalim Tan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR DİCLE belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdulhalim Tan DİCLE ilçesinde % 4,20 oranında oy almıştır. DİCLE ilçesinde % 4,20 oranında oy olan Abdulhalim Tan adlı Bağımsız adayı toplamda 742 adet oy sayısına ulaştı.

DİYARBAKIR DİCLE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.