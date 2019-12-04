Haberler » Güncel » 'Abdülhamid döneminde savunma sanayisi' konferansı - Haber

"Abdülhamid döneminde savunma sanayisi" konferansı

Araştırmacı-yazar ve Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, 2. Abdülhamid döneminde silahlanma stratejisinin barış üzerine kurgulandığını belirtti.

04.12.2019 20:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:50
Araştırmacı-yazar ve Türk Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, 2. Abdülhamid döneminde silahlanma stratejisinin barış üzerine kurgulandığını belirtti.
Yorulmaz, Karabük Üniversitesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda "2. Abdülhamid'den 1. Dünya Savaşı'na Savunma Sanayisi ve Dış Politika İlişkisi" isimli konferans verdi.
2. Abdülhamid'e "Ulu Hakan" ve "Kızıl Sultan" dendiğini anımsatan Yorulmaz, tarihte bu kadar uç unvanlara sahip başka bir padişahın olmadığını ifade etti.
"Kızıl Sultan" ifadesinin yerli olmadığına dikkati çeken Yorulmaz, "O dönemin Fransız basınına bakarsanız 2. Abdülhamid 'Kızıl' olarak ifade edilir. 2. Abdülhamid'in takip ettiği politikalar muhtemelen çok büyük rahatsızlıklar doğurmuştur. Zaten Fransa'nın özellikle ile girmiş olduğu yarışta Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlü bir müttefik olarak bölgede kurduğu ilişkiler, Fransa'yı o dönem için çok rahatsız etmiştir." diye konuştu.
Yorulmaz, 2. Abdülhamid'in, Osmanlı modernleşmesinin son dönem mimarı olduğunu, bugün kullanılan birçok tesis ve binanın mimarı olan modern Osmanlı projesine birçok insandan daha çok sahip çıktığını ifade etti.
"Abdülhamid barışı sağlamak için silahlandı"
Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin bütün askeri bilgilerine sahip olduğunu aktaran Yorulmaz, Osmanlı'nın savaşa Almanya'nın yanında girmesinin bir mecburiyet olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Savunma sanayisindeki şiddetli bağımlılığın Osmanlı'yı Almanya ile savaşa sürüklediğini anlatan Yorulmaz, "Okuduğum bütün hatıratlar ve arşiv belgelerine göre 2. Abdülhamid, silahlanma stratejisini barış üzerine kurgulamış, savaşmamak için silahlanmıştı. Çünkü savaş barışta kazanılır. Abdülhamid barışı sağlamak için silahlandı." şeklinde konuştu.
Konferans sonunda Yorulmaz, okurları için "Büyük Savaşın Kara Kutusu" kitabını imzaladı.

Almanya, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:17 Murat Kekilli'den kanser hastası çocuklara hastanede moral ziyareti - Haber
22:13 Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor - Haber
22:12 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'ya hükümet ortağından tepki geldi - Haber
22:10 2019'un ilk 10 ayında istanbul'u 12 milyon 690 bin 376 turist ziyaret etti - Haber
22:10 Sayısal Loto çekildi (2) - Haber
19:50 Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı - Haber
19:45 Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu - Haber
19:35 Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı - Haber
18:55 Kontrolden çıkan otomobil göle uçtu: 2 kişi yüzerek kurtuldu - Haber
22:06 Adı Babacan'ın partisiyle anılan Mehmet Şimşek, Doha'da Nusret'le çektirdiği fotoğrafı paylaştı - Haberler
21:29 Buckingham Sarayı'ndaki geceye damga vuran kare! II. Elizabeth, Trump'ın karşısında surat astı - Haberler
20:16 Meclis'te gerginlik! Sezgin Tanrıkulu'nun "Git" sözünü yanlış anlayan MHP'liler kürsüye yürüdü - Haberler
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
4.12.2019 22:19:50