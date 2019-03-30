'Abdülhamid Han, Bütün İslam Ülkelerinin Derdinde Olan Bir İnsandı"

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İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Abdülhamid Han'ın dönemindeki bütün Müslümanların derdiyle ilgilendiğini söyledi.İstanbul Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre Yılmaz, Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu.Burada bir konuşma yapan Yılmaz, inanan insan için gerçek başarının sahibinin, başarıyı veren Allah olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Allah vermedikten sonra bir insanın başarıya ulaşması mümkün değildir. Bugünlerde insanın kendini gerçekleştirmesi, kendi potansiyelini ve kabiliyetini gerçekleştirmesinden bahsediyorlar. İnsanın kendini gerçekleştirmesi bir yere kadar doğrudur ama bir yerden sonra aslolan kendini aşması, müteal olana ulaşması ve onun sayesinde başarıya ulaştığının farkına varmasıdır. Bugün çok iddialı şekilde 'ben' diyen tavrımız tartışmalıdır. Elbette elimizden geleni yapacağız ama başarının Allah'tan geldiğine inanıp, ona dayanacağız."Konuşmasında Osmanlı Padişahı Abdülhamid Han'ı da anlatan ve Sultan'ın 33 yıl Osmanlı Devleti'ni ayakta tuttuğunu aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:" İşte bu imanı, Allah'a olan güveni, Resulallah'a olan bağlılığı, diplomatik tavrı sayesinde olmuştur. Abdülhamid Han hazretleri başarıyı asla kendinden değil, Allah'tan bilen bir mümin ve muvahhid idi. İmanı sayesinde yedi düvelin kendisine yöneltmiş olduğu husumetlere ve Osmanlı'nın 'hasta adam' ilan edilmiş olmasına rağmen Osmanlı'yı ayakta tuttu. Abdülhamid Han'ın değeri ve kıymeti bugün daha iyi anlaşılıyor. Abdülhamid Han, bütün İslam ülkelerinin derdinde olan bir insandı. 'Halife-i ruyi zemin' sıfatıyla uzak Asya'daki Müslümanların dertleriyle ilgileniyor, Güney Afrika'daki Müslümanlara hocalar ve maddi yardımlar gönderiyordu. İstişareye değer veren tavrıyla İslam dünyasının her yerinde fikirleriyle öne çıkmış ulemayı, Ertuğrul Tekke'de misafir ederek onların fikirlerinden istifade ediyordu. Hilafet kurumunu İslam'ın birliği adına çok akıllıca kullanan bir özelliğe sahipti. Abdülhamid Han hilafeti İslam birliği adına iyi kullanması, haccı diplomatik olarak değerlendirmesi, tekke ve dergahlar vasıtasıyla halka ulaşması ve elbette halkın uyanıklığı sayesinde bu ülkeyi otuz üç yıl başarıyla yönetmiş bir cihan sultanıdır. Kızıl Sultan değil, Ulu Hakan'dır."Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, duaların edildiği programa, İstanbul Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar ve Beşiktaş Müftüsü Mehmet Uslu ile çok sayıda genç katıldı. Program, cemaate çorba ikramıyla sona erdi.