Abdülhamid Han, Hanedan ve Sürgün Paneli

27 Kasım 2018 Salı 11:45



27 Kasım 2018 Salı 11:45

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen "Abdülhamid Han, Hanedan ve Sürgün" konulu panel, Altunizade Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.Moderatörlüğünü Faruk Atasoy'un yaptığı panele, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu ile tarihçi Dr. İbrahim Pazan, konuşmacı olarak katıldı.Üsküdar Belediyesi Kültür Müdürü Saadet Gül ve Temizlik İşleri Müdürü Salih Uzun'un da dinleyiciler arasında yer aldığı panele gençler büyük ilgi gösterdi.Panelde, sürgüne giden ilk Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid Han'ın Yunanistan Selanik Alatini Köşkü'nde yaşadıkları anlatıldı.Hanedanın 3 Mart 1924 yılında sürgüne gönderilmesiyle başlayan sancılı hayatlarından çarpıcı kesitler, belge ve fotoğraflarıyla katılımcılara sunuldu.Orhan Osmanoğlu, Sultan 2. Abdülhamid Han'ı gören büyükleriyle yaşadığı hatıralarını dinleyicilere aktardı.