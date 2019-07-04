04.07.2019 13:54
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Abdülhamit Han'ın torunundan Başkan Alemdar'a ziyaret

Abdülhamit Han

Osmanlı Padişahı Sultan İkinci Abdülhamit Han'ın üçüncü kuşak torunu Harun Osmanoğlu, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a misafir oldu.

Osmanlı Padişahı Sultan İkinci Abdülhamit Han'ın üçüncü kuşak torunu Harun Osmanoğlu, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a misafir oldu.

STK temsilcileri ile birlikte Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden hanedan torunu Harun Osmanoğlu, bu kapsamda Başkan Alemdar'a da misafir olduklarını belirterek, ev sahipliği için Alemdar'a teşekkür ettiklerini söyledi.

Bu ziyaretlerde Serdivan'ı da gezme fırsatı bulduklarını da belirten Harun Osmanoğlu, Serdivan'da önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini yakından gördüklerini ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yusuf Alemdar ise ecdada sahip çıkmanın önemine değinerek, "Devletine ve milletine sayısız hizmetlerde bulunmuş Ulu Hakan Abdülhamit Han'ı rahmet ve minnetle bir kez daha anarken, onun izinde yürüyen şanlı ecdada sahip çıkmanın da bir o kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda kıymetli büyüğümüz Harun Osmanoğlu'nu misafir etmekten onur duyuyor, kendilerine hayırlı ve sağlıklı bir ömür geçirmesini temenni ediyoruz" dedi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
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