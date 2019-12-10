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Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez'i kabul etti. Törene, aynı zamanda Sultan 2. Abdülhamit'in torunu olan Büyükelçi'nin eşi Mediha Osmanoğlu da katıldı. Erdoğan'ın, Osmanoğlu'nun taktığı rozete gösterdiği ilgi dikkatlerden kaçmadı.

10.12.2019 19:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:28

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Hernandez, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Hernandez, eşi Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

ABDÜLHAMİT'İN TORUNU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde Büyükelçi Martinez'in eşi ve aynı zamanda Sultan II. Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu olan Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu ile bir süre sohbet etti. Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği ile yakın ilişki içerisinde bulunan ve az Türkçe bilen Mediha Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı mensupları ve II. Abdülhamit ile ilgili Türkiye'de düzenlenen anma törenlerine de katılım sağladı.

Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Nilhan Osmanoğlu, Ayşe Sultan, Güncel


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