Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Hernandez, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Hernandez, eşi Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

ABDÜLHAMİT'İN TORUNU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde Büyükelçi Martinez'in eşi ve aynı zamanda Sultan II. Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu olan Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu ile bir süre sohbet etti. Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği ile yakın ilişki içerisinde bulunan ve az Türkçe bilen Mediha Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı mensupları ve II. Abdülhamit ile ilgili Türkiye'de düzenlenen anma törenlerine de katılım sağladı.