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Abdülhamithan Mahallesi'ne Sosyal Tesis

Sosyal Tesis çalışmalarına büyük önem veren Şahinbey Belediyesi, yeni mahallelerinden olan Abdülhamithan Mahallesi'ne yaptırdığı Abdülhamithan Sosyal Tesisi'ni kısa sürede tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunacak.

17.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:50Abdülhamithan Mahallesi'ne Sosyal Tesis
Sosyal Tesis çalışmalarına büyük önem veren Belediyesi, yeni mahallelerinden olan Abdülhamithan Mahallesi'ne yaptırdığı Abdülhamithan Sosyal Tesisi'ni kısa sürede tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunacak.

Her mahalleye bir sosyal tesis ve taziye evi yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yönde çalışmalarını emin adımlarla sürdürüyor. 890 m2'lik inşaat alanı bulunan Abdülhamithan Sosyal Tesisi 2 katlı olarak yapıldı. Sosyal tesiste 2 bay 2 bayan taziye evinin yanı sıra, eğitim için kullanılacak 4 adet sınıf bulunuyor.

"İhtiyaçlar doğrultusunda çalışıyoruz"

Her Mahalleye bir sosyal tesis yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak, mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu sosyal tesislerimizi yapmaya devam ediyoruz. Abdülhamithan Mahallemizin taziye evi ve sosyal tesis ihtiyacı vardı. Bu konuda çalışmalar yaparak vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak bir tesis yaptık. Mahalle sakinlerinin kullanabileceği bay-bayan taziye evinin yanı sıra içerisinde eğitim verilebilecek kurslarda olacak" dedi. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel

Kaynak: İHA

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