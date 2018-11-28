Abdulkadir Açar, Kitap Fuarında Yazarlarla Buluştu

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar 2. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'nı gezerek, yazarlarla sohbet etti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Ulusal Şanlıurfa Fuarı'na ilgi devam ediyor. Fuarı gezen Genel Sekreter Abdulkadir Açar, imza gününde sevenleri ile buluşan yazarlarla sohbet etti. Sorgulamayı öğrenmek için kitap okumanın çok gerekli olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Açar, "Kalemlerini akıtan, kitaba dönüştüren başta Urfalı yazarlarımıza ve katılım sağlayan bütün yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Okuyan toplumlar sorgulama melekelerini geliştirirler. Sorgulayabildiğimiz takdirde kendi irademizi birilerinin takdirine vermemiş oluruz. Doğulu toplumların en büyük özelliği bir taraftan iyi sayılan en çokta istismar edilen iradelerinin ipotek altına alınmasıdır. Birilerine tabi olmak bu ülkeye, millete, İslam alemine Doğulu toplumlara büyük bedeller ödetmiştir. İlk emri namaz kılın, oruç tutun demeyen bunların hepsinden önce oku diyen bir dinin mensuplarıyız. Farklılıkları içerisindeki güzellikleri görür birbirimize daha iyi davranırız. Bilgi ve birikimlerini toplumla gelecek nesillerle paylaşan yazarlarımıza çok teşekkür ederim. Daha çok okuyan, sorgulayan bir ülke ve İslam alemi oluruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Ayrıca Genel Sekreter Açar, yazarlara katılım belgesi verdi. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:55