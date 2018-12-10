Abdulkadir Bitigen, Akşam Süper Lig, Sabah Amatör Lig Maçında

Kayseri Bölgesi hakemlerinden Abdulkadir Bitigen, hafta sonu ilginç bir duruma imza attı. Cumartesi akşamı Galatasaray 'ın sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maçta 4. hakem olarak görev yapan Abdulkadir Bitigen, mücadelenin adından gece uçak ile Kayseri'ye döndü.

İstanbul-Kayseri arasındaki 769 kilometrelik mesafeyi geçen Bitigen, kısa bir dinlenmenin ardından ertesi gün ise Kayseri'de oynanan Amatör Lig maçında düdük çaldı. Kayseri Süper Amatör Küme'de lider Yahyalıspor ile ikinci sıradaki Kayseri Yolspor'u karşı karşıya getiren maça atanan Abdulkadir Bitigen, 24 saat dolmadan hem Süper Lig hem de amatör küme maçında görev yapmış oldu.

Kayseri'de haftanın en önemli amatör maçı olarak gösterilen Yahyalıspor-Kayseri Yolspor karşılaşmasında sahaya çıkan Süper Lig hakemi, 0-0 sona eren maçta iyi bir yönetim sergiledi.