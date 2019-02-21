Abdulkadir Bitigen'e İlk Kez Görev

Kayseri
Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen bu sezon Spor Toto Süper Ligin 23.haftasında oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa
maçında düdük çalacak.
Sezon başında A Klasmandan Süper Lige terfi olan Kayseri bölgesi hakemi Abdulkadir Bitigen bu sezon Süper Ligde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Ligin 23.haftasında Cumartesi günü Alanya'da oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa maçında düdük çalacak. Bitigen'in bu zorlu doksan dakikada yardımcılıklarını Erdinç Sezertam
ve Ali Saygın Ögel
yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Bülent Birincioğlu.
Abdulkadit Bitigen'in bu sezon görev yaptığı maçlar; Çaykur Rizespor
2-3 Kasımpaşa - 4 HAKEM
Gazişehir Gaziantepspor
1-1 İstanbulspor
- HAKEM
ÇAykur Rizespor 0-0 B.B. Erzurumspor
- 4.HAKEM
Akhisarspor 1-1 D.G. Sivasspor
- 4.HAKEM Antalyaspor
2-1 D.G.Sivasspor - 4.HaKEM
Çaykur Rizespor 1-1 Bursaspor
- 4.HAKEM
Alanyaspor 2-1 Akhisarspor - 4.HAKEM
Osmanlıspor 1-0 Adana Demirspor
- HAKEM
Çaykur Rizespor 1-1 Konyaspor
- 4.HAKEM
D.G.Sivasspor 0-0 Konyaspor - 4.HAKEM
BB.Erzurumspor 2-1 Göztepe - 4.HAKEM
Akhisarspor 2-4 Bursaspor - 4.HAKEM
Konyaspor 2-0 Alanyaspor - 4.HAKEM Galatasaray
2-2 Çaykur Rizespor - 4.HAKEM Gençlerbirliği
2-1 Gazişehir Gaziantepspor - HAKEM
Bursaspor 1-1 Malatyaspor
- 4.HAKEM
Bursaspor 1-1 Fenerbahçe
- 4.HAKEM Beşiktaş
1-1 BB. Erzurumspor - 4.HAKEM
Akhisarspor 0-3 MEdipol Başakşehir
- 4.HAKEM
Malatyaspor 1-0 Göztepe - 4.HAKEM
ÇAykur Rizespor 1-1 Antalyaspor - 4.HAKEM Trabzonspor
0-2 Alanyaspor - 4.HAKEM MKE Ankaragücü
3-0 Kasımpaşa - AVAR
Galatarasay 4-1 Boluspor
- 4.HAKEM (ZTK) Yeni Amasyaspor
2-5 Konyaspor - HAKEM (ZTK)
MKE Ankaragücü 1-0 Tokat
Erbaaspor - 4.HAKEM (ZTK)
Akhisarspor 2-0 Fatih Karagümrük
- HAKEM (ZTK)
Medipol Başakşehir 1-0 Hatayspor
- HAKEM (ZTK)
Kasımpaşa 1-0 Alanyaspor - 4.HAKEM (ZTK)
Göztepe 3-0 Antalyaspor - AVAR - KAYSERİ
Kayseri, Aytemiz Alanyaspor, Spor
Kaynak: İHA