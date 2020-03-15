İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu
Galatasaray-Beşiktaş maçıyla birlikte ilk kez derbi yöneten hakem Abdulkadir Bitigen, sarı-kırmızılılardan Mariano'ya, siyah-beyazlılardan ise Lens ile Burak Yılmaz'a sarı kart verdi.
15.03.2020 21:07 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:25
Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakem Abdulkadir Bitigen yönetti. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile İsmail Şencan yaptı.
3 KEZ KARTINA BAŞVURDU
Abdulkadir Bitigen kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çaldı. Bitigen karşılaşmada 3 kez kartına başvurdu. Sarı-kırmızılılardan Mariano, siyah-beyazlılardan ise Lens ile Burak Yılmaz sarı kart ile cezalandırıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İlk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Spor
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Spor
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Spor
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
Spor
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak