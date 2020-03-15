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İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu

Galatasaray-Beşiktaş maçıyla birlikte ilk kez derbi yöneten hakem Abdulkadir Bitigen, sarı-kırmızılılardan Mariano'ya, siyah-beyazlılardan ise Lens ile Burak Yılmaz'a sarı kart verdi.

15.03.2020 21:07 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:25

Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakem Abdulkadir Bitigen yönetti. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile İsmail Şencan yaptı.

3 KEZ KARTINA BAŞVURDU

Abdulkadir Bitigen kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çaldı. Bitigen karşılaşmada 3 kez kartına başvurdu. Sarı-kırmızılılardan Mariano, siyah-beyazlılardan ise Lens ile Burak Yılmaz sarı kart ile cezalandırıldı.

İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu

Kaynak: İHA

Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor

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