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Abdulkadir Bitigen'ye yeni görev

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçını yönetecek.

19.09.2019 09:03Abdulkadir Bitigen'ye yeni görev
Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçını yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5.haftasında Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak olan Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçı hakemleri belli oldu.

Süper Ligde geride kalan 4.hafta sonunda 2 kez düdük çalan Abdulkadir Bitigen, yönetimi ve performansı ile göz dolduruyor. Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçıyla bu sezon üçüncü kez ligde düdük çalacak olacak olan Abdulkadir Bitigen, bu zorlu maçta yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4.Hakemi Burak Şeker.

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçında VAR Hakemi Alper Ulusoy olacak, AVAR Hakemi ise Kemal Yılmaz. - KAYSERİ

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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