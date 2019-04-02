Abdulkadir Çat Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KONYA SEYDİŞEHİR belediye başkan adayı olan Abdulkadir Çat isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA SEYDİŞEHİR ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Abdulkadir Çat isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KONYA SEYDİŞEHİR adayı Abdulkadir Çat kimdir? Bağımsız KONYA SEYDİŞEHİR adayı Abdulkadir Çat yüzde kaç oy aldı?

Abdulkadir Çat Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KONYA SEYDİŞEHİR belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdulkadir Çat SEYDİŞEHİR ilçesinde % 35,22 oranında oy almıştır. SEYDİŞEHİR ilçesinde % 35,22 oranında oy olan Abdulkadir Çat adlı Bağımsız adayı toplamda 14.123 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA SEYDİŞEHİR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.