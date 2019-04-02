Abdulkadir Durak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP YALOVA ARMUTLU belediye başkan adayı olan Abdulkadir Durak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. YALOVA ARMUTLU ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Abdulkadir Durak isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP YALOVA ARMUTLU adayı Abdulkadir Durak kimdir? BTP YALOVA ARMUTLU adayı Abdulkadir Durak yüzde kaç oy aldı?

Abdulkadir Durak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP YALOVA ARMUTLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdulkadir Durak ARMUTLU ilçesinde % 0,07 oranında oy almıştır. ARMUTLU ilçesinde % 0,07 oranında oy olan Abdulkadir Durak adlı BTP adayı toplamda 3 adet oy sayısına ulaştı.

YALOVA ARMUTLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.