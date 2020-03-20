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Abdülkadir Gayretli: Tatil değil, sosyal izolasyon

Tüm üniversite öğrencilerine çağrıda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Üniversiteye verilen arayı bir tatil olarak görmemek gerekiyor.

20.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:38
Abdülkadir Gayretli: Tatil değil, sosyal izolasyon

Tüm üniversite öğrencilerine çağrıda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Üniversiteye verilen arayı bir tatil olarak görmemek gerekiyor. Bu aslında bir sosyal izolasyon. Evde kalmanız gerekiyor"  dedi.

Koronavirüsü tedbirleri arasında alınan ilk kararlardan biri de okulların tatil ilan edilmesi olmuştu. İlk ve orta dereceli okullar hem de üniversitelerin tatil ilan edilmesi hakkında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Kalabalık arkadaş gruplarıyla bir araya gelmek, toplu taşıma araçlarına binmek, dışarıda bolca zaman geçirmek sizleri risk altına soksa da sizden daha çok, risk altındaki büyüklerinize ciddi bir tehdit oluşturuyor. Kendinizin ve sevdiğiniz büyüklerinizin zarar görmemesi siz gençlere bağlı" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİN ENFEKSİYON TAŞIMA OLASILIKLARI DAHA YÜKSEK"

Çocuklar ve gençlerin enfeksiyonu daha hafif veya belirtisiz geçirdiğini belirten Gayretli, "Gençler daha kalabalık ortamlarda bulunduklarından dolayı enfeksiyonun toplumda yayılmasına daha fazla hizmet ediyorlar. Okulları, üniversiteleri tatil etmenin asıl amacı da bu yaş grubunun hareketliliğini azaltıp evde tutarak riskli grupları koruyabilmektir. Zira gençlerin riskli gruplara enfeksiyonu taşıma ve bulaştırma olasılıkları yüksek" dedi.

"ALIŞVERİŞ GÖREVİNİ GENÇLER ÜSTLENSİN"

Gençlerin ailelerine de çağrıda bulunan Gayretli şunları söyledi:  "Ebeveynlerin kendilerini iyi koruması gerekiyor. Mümkünse evden çıkmasınlar, alışverişlerini gençlere yaptırsınlar. Arkadaş ve dostlarla bir araya gelmemeye özen göstersinler. Gençler de virüsü taşımamak adına ziyaretlerini azaltabilir. Bir süre yalnız kalmak daha doğru olacaktır. Telefonla hasret gidermek daha iyi bir yöntem. Sağlığınız her şeyden daha önemli. Bizler sizler için çalışmaya devam ediyoruz"

Sağlık Bakanlığının verdiği tavsiyelere uyulmasına özen gösterilmesi gerektiğine vurgu yapan Gayretli, "Hepimiz için en önemlisi mümkün olduğunca virüsten korunmak. Bunun için uzmanların verdiği tavsiyelere mümkün olduğunca uyun. Hijyene önem verin. İyi beslenin ve iyi uyuyun. Tıbbi yardım alma ihtiyacı hissediyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna başvurun" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Gelişim Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel

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