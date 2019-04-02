Abdulkadir Kahraman Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZURUM OLUR belediye başkan adayı olan Abdulkadir Kahraman isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM OLUR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Abdulkadir Kahraman isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZURUM OLUR adayı Abdulkadir Kahraman kimdir? BTP ERZURUM OLUR adayı Abdulkadir Kahraman yüzde kaç oy aldı?

Abdulkadir Kahraman Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZURUM OLUR belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdulkadir Kahraman OLUR ilçesinde % 3,74 oranında oy almıştır. OLUR ilçesinde % 3,74 oranında oy olan Abdulkadir Kahraman adlı BTP adayı toplamda 159 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM OLUR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.