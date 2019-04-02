Abdulkadir Kırmızı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Adıyaman belediye başkan adayı Abdulkadir Kırmızı oldu. İyi Parti adayı Abdulkadir Kırmızı, Adıyaman belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Adıyaman belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Adıyaman belediye başkan adayı Abdulkadir Kırmızı ile ilgili seçim sonuçları ve Adıyaman belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Adıyaman belediye başkan adayı Abdulkadir Kırmızı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Adıyaman belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Adıyaman aday yarışı ve Adıyaman seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Adıyaman Seçim Bilgileri

Adıyaman belediyesi için toplam sandık sayısının 485 olduğu belirlendi.

Adıyaman belediyesi için açılan sandık sayısının ise 483 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Adıyaman belediyesi için katılım oranının ise % 80,45 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Adıyaman toplam seçmen sayısının ise 159.663 olduğu belirlendi.

Adıyaman belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 128.444 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Adıyaman belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdulkadir Kırmızı, Adıyaman yarışında % 11,86 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Abdulkadir Kırmızı toplamda 14.647 adet oy sayısına ulaştı.

Abdulkadir Kırmızı Kimdir?

10 Nisan 1958 yılında Adıyaman'da doğdu. İlköğrenimini Merkez Bir Aralık İlkokulunda, Ortaöğretimini Adıyaman İmam Hatip Lisesinde, Lisans eğitimini Uşak Universitesi Eğitim Fakültesinde tamamladı. Çeşitli illerde ve Adıyaman'a bağlı okullarda 12 yıl Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğiyle okul müdürlüğü görevlerinde bulundu. Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) aktif üyeliği, Akıncılar Derneği Adıyaman Şube Başkanlığı, Milli Gençlik Vakfı(MGV) Bölge Başkanlığı görevlerini üstlendi.

1994 ve 1999 yerel seçimlerinde Saadet partisinden Adıyaman Belediye Başkanı seçildi. 1994-2004 yılları arasında toplam 10 yıl Saadet Partisinden Adıyaman Belediye Başkanlığı görevini yürüttü ve sayısız projelere imza attı. 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde Saadet Partisinden Adıyaman Belediye Başkanlığı için aday oldu.

İyi Parti Adıyaman belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.