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Abdülkadir Ömür, 6 ay sahalardan uzak kalacak

AEK maçında sakatlanan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, ameliyat olacak. 20 yaşındaki oyuncu, 6 ay sahalardan uzak kalacak.

07.09.2019 15:25

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, 6 ay sahalardan uzak kalacak. Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür ameliyat oluyor. Oluşan ödem nedeniyle sol diz ekleminden ameliyat olacak yıldız oyuncunun 5-6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

BU SEZON 1 GOL, 2 ASİSTLE OYNAMIŞTI

Abdülkadir, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan play-off rövanş maçının 44. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Genç oyuncu son oynanan Fenerbahçe maçında da forma giyememişti. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 6 maçta forma giymiş ve 1 gol 2 asistle oynamıştı.

(Fanatik)

Abdülkadir Ömür, 6 ay sahalardan uzak kalacak

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Spor

YORUMLAR (9)
LAZ UŞAĞU: bir trabzonsporlu olarak söylüyorum böyle futbolculara ihtiyacımız var ülkecek milletçek bakımından olsa gerek ihtiyaç var ki oluyor öyle
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61: çocuk satılacakken satmadınız oldu olan işte. başkan seni seviyoruz ama şu satış konusunda inatçı olma. yok işte yok piyasası bizim futbolcularımızın. avrupa ülkeleri türkiye''yi ikinci sınıf ülke olarak görüyor, önce ülkenin kendi prestijini yükseltmesi lazım futboldan önce
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MUSTAFA: fb liyim lakin böyle genç oyuncuların sakatlığı hangi takımda olursa olsun üzülüyorum
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FUTBOLSEVER: Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum İnşallah Eskisi Gibi döner Türk futbolunun ihtiyacı var böyle insanlara
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BİR GSLİ: Genç kardeşimize geçmiş olsun diyorum. En kısa sürede şifaya kavuşur ve sahalara döner.
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ADINIZI YAZIN: allah hepinizi belasini verecek fenerle ugrasanin herkezin belasini verir
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TRABZONGULDAK: bela cağıran bela bulur bunu unutma
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MİSAFİR: GECMIS OLSUN ALDULKADIR KARDESIM BIR FENERLI OLARAK COK UZULDUM INSALLAH DAHA GUZEL SAHALARA DONUS YAPARSIN IYI OLUCAKSIN MERAK ETME ALLAH YARIMCIN OLSUN. . . . .
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LEBOHANG MOKOENA: bitti futbol hayatı
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