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Abdulkadir Ömür, Almanya'daki rehabilitasyon sürecini tamamladı

Almanya'nın Berlin şehrinde geçirdiği ameliyat sonrası burada rehabilitasyon sürecini tamamlayan Abdulkadir Ömür, Trabzon'a dönerek takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

12.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:33Abdulkadir Ömür, Almanya'daki rehabilitasyon sürecini tamamladı
'nın şehrinde geçirdiği ameliyat sonrası burada rehabilitasyon sürecini tamamlayan Abdulkadir Ömür, 'a dönerek takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

A Milli Takım Doktoru ve Charite Hastanesi Diz Artroplastisi Bölüm Başkanı Dr. Ufuk Şentürk, tarafından ameliyat edilen Abdulkadir Ömür, Almanya'nın Berlin şehrinde devam eden tedavi sürecini tamamlayarak Trabzon'a dönüyor. Milli oyuncu uygulanacak program doğrultusunda takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

A Milli Takım Doktoru Ufuk Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli futbolcunun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin büyük bir kısmını başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirterek, "Yaklaşık iki ay boyunca uyguladığımız ve beslenmesini de içeren kişiye özel rehabilitasyon programının her kısmını üstün istek ve azimle tamamlayan sporcumuz ileri derecede fiziki gelişim göstermiş, genel kas yapısı sakatlık öncesi seviyesini dahi aşmıştır. Rehabilitasyon sürecinin 3-4 haftalık son kısmını kendi kulüp sağlık ekibiyle sahada geçirmek üzere bugün yanımızdan ayrılan sporcumuzun mart başı itibari ile müsabakalara dönmesini beklemekteyiz" dedi.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür, UEFA Avrupa Ligi play-off maçında 29 Eylül 2019'da Yunanistan'ın AEK takımıyla oynanan müsabakanın 44. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür Almanya'da sol diz menisküsünden başarılı bir operasyon geçirmişti. 5 aydır sahalardan uzak kalan 20 yaşındaki oyuncu Trabzon'da geçireceği rehabilitasyon döneminin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayacak. - TRABZON

Trabzon, Almanya, Berlin, Spor

Kaynak: İHA

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