Abdülkadir Ömür'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Trabzonspor 'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayacağını duyurdu.

Bordo-mavili takımın genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlayacağımıza yürükten inanıyor, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50'sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan'a atıyorum. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki yan yana durursak biz bize yeteriz" ifadelerine yer verdi. Ömür, takım arkadaşı Uğurcan Çakır'ı da paylaşımına etiketleyerek dayanışmaya destek çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA