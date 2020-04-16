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Abdülkadir Ömür: "En büyük hayalim Barcelona'da Messi ile birlikte oynamak"

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, en büyük hedefinin Barcelona'da Messi ile birlikte oynamak olduğunu söyledi.

16.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:16
Abdülkadir Ömür:
Trabzonspor 'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, en büyük hedefinin Barcelona 'da Messi ile birlikte oynamak olduğunu söyledi.

Karantina günlerini ailesiyle birlikte Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde geçiren Abdülkadir Ömür, kendisine verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Köpeği ile birlikte vakit geçirmeyi seven yıldız oyuncu Süper Lig'in başlamasını ise sabırsızlıkla bekliyor.

Tempo yakalamıştı

Trabzonspor'un 29 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Çaykur Rizespor maçında Sosa'nın yerine 87. dakikada oyuna girerek yeşil sahalara tekrar dönen oyuncu, 1-1 beraberlikle biten Gaziantep FK maçında 20 dakika, 3-1 kazanılan Yeni Malatyaspor maçında 90 dakika, 1-1 beraberlikle biten Medipol Başakşehir maçında ise ayağında ağrı hisetmesi üzerine oyundan çıkmıştı. Sakatlığının ardından iyi bir dönüş yaparak tempo yakalamaya çalışan yıldız oyuncu korona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesiyle özlem duyduğu futbola dönmek için sabırsızlanıyor.

"Sosa'dan çok etkilendim"

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, takım kaptanı Jose Sosa'nın çok özel bir oyuncu olduğunu belirterek, "Sosa bir önceki senelerde çok durgundu ve bazı sıkıntıları vardı. Tartışıldığı zamanlarda bile neler yapabileceğini gösteriyordu. O zamanlar ben anlamıyordum ama antrenmanlarda onunla aynı takımda olmayı çok istiyordum ve mutlu oluyordum. Ben pas yapmayı seven bir oyuncuyum. Pas yaparak kaleyi gitmeyi çok isterim. Sosa ile de pas yapmayı çok seviyorum. Gününde olduğunda enerjisiyle herkesi etkileyen bir yetenek. Onunla iyi bir ilişkimiz var. Ben onu, onun da beni sevdiğini biliyorum. Kaptan olarak da çok iyi bir karakter" dedi.

"En büyük hedefim Barcelona'da oynamak"

Bir çok Avrupa Kulübünün transfer listesinde olan yetenekli futbolcu, en büyük hedefinin Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. Çocukluğundan beri Barcelona'da oynamayı hayal ettiğini belirten yıldız oyuncu, "Barcelona'nın maçlarını izlemekten büyük bir keyif alıyorum. Iniesta'yı örnek alıyorum. Sahadaki duruşu ve saygınlık olarak önemli bir isim. Yetenek olarak ise beni Messi'ye benzettikleri için 2-3 sene içinde eğer ona yetişebilirsek onunla birlikte oynama hayalim var. Büyük bir Messi hayranıyım. En büyük hedeflerimden biri Türkiye en iyi şekilde temsil etmek. Hayalim Barcelona'da forma giymek ve tabii ki yetişebilirsem Messi ile birlikte oynamak" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Abdülkadir Ömür, Lionel Messi, Trabzonspor, Barcelona, Spor
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