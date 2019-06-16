16.06.2019 14:00
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Abdülkadir Ömür, Golden Boy'a aday gösterildi!

Tuttosport'un Avrupa'da oynayan 21 yaşın altındaki en iyi futbolcuya verdiği Golden Boy ödülünün adayları açıklandı. Listede yer alan tek Türk futbolcu, Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür oldu.

İtalyanların ünlü spor gazetesi Tuttosport'un 2003'ten bu yana her yıl Avrupa'da top koşturan 21 yaşın altındaki en iyi futbolcuya verdiği Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünün bu seneki adayları açıklandı. Tam 100 ismin yer aldığı listedeki tek Türk oyuncu ise yaz transfer döneminde adından sıklıkla söz ettiren Trabzonspor'un 19 yaşındaki yıldızı Abdülkadir Ömür oldu.

15 EKİM'DE KAZANAN BELLİ OLACAK

Geçtiğimiz yıl Ajax'ın stoperi Matthijs de Ligt'in kazandığı ödül, 15 Ekim'de sahibini bulacak. Ödülü kazanan futbolcu; Tuttosport'un yanı sıra Bild, Blick, A Bola, L'Equipe, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport, Marca, Aftonbladet, Sport Express, De Telegraaf, SportDay ve The Times gibi Avrupa'nın önemli gazetelerinden seçilen jürilerin oylarıyla belirlenecek.

(Fanatik)

Abdülkadir Ömür, Golden Boy'a aday gösterildi!
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