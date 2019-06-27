27.06.2019 09:05
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Abdulkadir Ömür ve Melih Demiral Medine'de

Abdulkadir Ömür ve Melih Demiral Medine

A Milli Futbol Takımı'nın iki yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür ve Merih Demirel Medine'ye gitti.

A Milli Futbol Takımı 'nın iki yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür ve Merih Demirel Medine'ye gitti.

Transferin iki gözde ismi Trabzonspor 'lu Abdulkadir Ömür ile İtalya 'nın Sassuolo takımında forma giyen Merih Demirel, arkadaşlarıyla birlikte Medine'ye gitti. İslam aleminin en kutsal yerlerinden olan Medine'ye giden iki yıldız isim burada ihram giyerek kutsal mekanları gezdiler. Hz. Muhammed'in hicretten sonra inşa ettirdiği ve namaz kıldırdığı yer olan Peygamber Cami'ni ziyaret eden iki oyuncu burada namaz kılarak yeni sezon öncesi dua etti. - TRABZON
Kaynak: İHA
trabzonspor , italya , a milli futbol takımı , medine , Spor

YORUMLAR(1)
İBRAHİM:aferin size be. Aldığınız paralar helal olsun. İnşallah güzel maçlar çıkartırsınız her zaman
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