Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdülkadir Parmak'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi. Twitter hesabından, "#BarışPınarıHarekatı'na katılan mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun, ayağınıza taş değmesin. #türkmilletiordusununyanında" paylaşımında bulunan milli oyuncu, gönülleri fethetti. Sosyal medya kullanıcıları, 24 yaşındaki oyuncunun bu twitini beğeni yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşım:

TRABZONSPOR'DAN TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN PAYLAŞIM

Trabzonspor Kulübü de Mehmetçiklerimize destek için "Türk Milleti, ordusunun yanında. Her şart ve koşulda sizinleyiz." başlığıyla tüyleri diken diken eden bir video paylaştı.