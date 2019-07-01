01.07.2019 17:46
Haberler » Spor » Haber

Abdulkadir Parmak'tan John Obi transferine ilginç yaklaşım

Abdulkadir Parmak

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans ile önemli bir çıkışa imza atan Abdulkadir Parmak, John Obi, transferinin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan takım arkadaşı Onazi'ye ilginç göndermede bulundu.

Trabzonspor 'da geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans ile önemli bir çıkışa imza atan Abdulkadir Parmak, John Obi, transferinin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan takım arkadaşı Onazi'ye ilginç göndermede bulundu.

Abdulkadir Parmak'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, bordo-mavili taraftarların büyük ilgisini çekti. Rekabete hazır olduğunu belirten başarılı oyuncu, John Obi'nin transferinde önemli rol oynayan Onazi'ye göndermede bulundu. Kendisine ait sosyal medya hesabından, "Teke tek atlayacaktık. Arkadaşını çağırdın hemi Onazi" diyerek esprili bir yorum yaptı. - TRABZON
Kaynak: İHA
sosyal medya , trabzonspor , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:13 Fenerbahçe'den Sturridge atağı! Ufak pürüzler kaldı
18:08 Eğirdir'de Kabotaj Bayramı'nda yelken yarışları düzenlendi
18:05 Saray Oyuncuları Spor Testlerinden Geçiyor
18:05 Lucas Vesquez'in En İyisi
18:05 Anfield's Şampiyonlar Walk Güncelleme
18:05 İnanılmaz Hedefler: Xherdan Shaqiri - Manchester United
18:05 Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar'ın kolundaki Aslan dövmesi dikkat çekti!