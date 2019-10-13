Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca aday kadrodan çıkarıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde yarın Fransa deplasmanına çıkacak olan Türkiye A Milli Takımında Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde H Grubu’nda yarın Fransa ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı takımda, sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca’nın aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Efecan’ın kulüp takımında yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kasıyla, Abdulkadir’in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle, iki futbolcunun bugün Fransa’ya gidecek kafileye dahil edilmediği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA