Haberler » Spor » Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca aday kadrodan çıkarıldı

Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca aday kadrodan çıkarıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde yarın Fransa deplasmanına çıkacak olan Türkiye A Milli Takımında Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

13.10.2019 10:48Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca aday kadrodan çıkarıldı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde yarın Fransa deplasmanına çıkacak olan Türkiye A Milli Takımında Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde H Grubu’nda yarın Fransa ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı takımda, sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca’nın aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
Efecan’ın kulüp takımında yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kasıyla, Abdulkadir’in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle, iki futbolcunun bugün Fransa’ya gidecek kafileye dahil edilmediği belirtildi. - İSTANBUL

Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:40 Bursaspor taraftarından Mehmetçik'e destek!
17:37 Güneysu Uluslararası MTB Cup, 2020 olimpiyatlarını etkileyecek
13:46 Spor'un en'leri ödüllerini aldı
10:48 Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca aday kadrodan çıkarıldı
08:50 Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu
11:34 Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.
12:05 Ampute Milli Takımı kalecisi Selim Karadağ'ın mutlu günü
13.10.2019 17:42:42