Abdülkadir Şahin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZURUM HINIS belediye başkan adayı olan Abdülkadir Şahin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM HINIS ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Abdülkadir Şahin isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZURUM HINIS adayı Abdülkadir Şahin kimdir? BTP ERZURUM HINIS adayı Abdülkadir Şahin yüzde kaç oy aldı?

Abdülkadir Şahin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZURUM HINIS belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdülkadir Şahin HINIS ilçesinde % 1,36 oranında oy almıştır. HINIS ilçesinde % 1,36 oranında oy olan Abdülkadir Şahin adlı BTP adayı toplamda 162 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM HINIS ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.