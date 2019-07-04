04.07.2019 20:20
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Abdülkerim Bardakcı 2 yıl daha Konyaspor'da

Abdülkerim Bardakcı 2 yıl daha Konyaspor

Konyaspor, oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Konyaspor, oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun bu sezon sonunda bitecek sözleşmesinin yeniden anlaşma sağlanarak 2 yıl daha uzatıldığını bildirildi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen törende sözleşmesini uzatan oyuncu geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak gittiği Denizlispor'da tamamladı. 9 yıl aradan sonra Denizlispor'u Süper Lig'e taşıyan kadroda yer alarak istikrarlı performansıyla dikkat çeken defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı 32 maçta forma giyerek 2 de gol kaydetti.
(İHA)
Kaynak: İHA
Abdülkerim Bardakcı, Denizlispor, Konyaspor, Güncel

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