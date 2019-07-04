04.07.2019 23:38
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Abdülkerim Bardakcı, 2 yıl daha Konyaspor'da

Abdülkerim Bardakcı, 2 yıl daha Konyaspor

Konyaspor, bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Abdülkerim Bardakcı'nın kontratını 2 yıl daha uzattı.

Konyaspor, bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Abdülkerim Bardakcı'nın kontratını 2 yıl daha uzattı.
Yeşil beyazlılar, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Denizlispor'da geçiren ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan başarılı oyuncu Abdülkerim Bardakcı ile yeniden anlaşma sağladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile Abdülkerim Bardakcı katıldı. Abdülkerim Bardakcı, törende kendisini 2 yıl daha yeşil beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.


Kaynak: DHA
Abdülkerim Bardakcı, Denizlispor, Konyaspor, Spor

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